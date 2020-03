Fiumicino e Ciampino: Adr rivede l'operatività dei due aeroporti

di Amina D'Addario

12:12

L'emergenza coronavirus colpisce anche gli scali della Capitale. Adr ha infatti annunciato di aver predisposto un piano di ridimensionamento dell'operatività dei terminal di Fiumicino e Ciampino.

A partire da martedì 17 marzo, nell'aeroporto Leonardo da Vinci verrà temporaneamente chiuso il Terminal 1. Tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza e la riconsegna bagagli verranno effettuate al Terminal 3 che resta operativo. Inoltre, da sabato 14 marzo verrà chiuso il terminal per i passeggeri dei voli di linea dell'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino.



Invariate, invece, le attività di aviazione generale, quelle degli enti di Stato e l'aviazione cargo. Anche le piste di volo dei due scali rimarranno pienamente agibili e non subiranno variazioni operative.



Adr assicura che i terminal "riprenderanno ad operare regolarmente non appena sarà superata l'attuale fase di emergenza".