Brussels Airlines rimpatria 9.500 belgi da 14 Paesi

21:00

Un totale di 56 voli di rimpatrio per 9.500 belgi presenti in 14 paesi del mondo. È questa l’operazione che sta portando a termine Brussels Airlines, in soccorso dei cittadini rimasti bloccati dall’emergenza Coronavirus.

Il vettore ha annunciato ieri la sospensione temporanea dei voli di linea dal 21 marzo al 19 aprile, come riporta una nota. Fino a domani, la compagnia continuerà a operare una parte dei voli per riportare a casa connazionali ed equipaggio.



Gli aerei, inoltre, resteranno in standby nei prossimi giorni per proseguire le operazioni di rimpatrio. Sono già atterrati quattro voli da Agadir e Marrakech, per un totale di 180 passeggeri.



Brussels conferma comunque di restare a disposizione delle autorità per eventuali ulteriori operazioni di rimpatrio.