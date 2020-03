Icao ai Governi: “Supportare il trasporto aereo per la ripresa”

10:25

Anche Icao chiede supporto ai Governi per mantenere in salute le compagnie aeree, in vista della ripresa che seguirà la pandemia di Covid-19.

L’organizzazione della Nazioni Unite, infatti, sottolinea come l’aviazione civile abbia un’importanza critica e strategica non solo ora, grazie ai servizi cargo e a quelli di recupero dei passeggeri nel mondo, ma soprattutto al termine dell’emergenza, per il recupero dell'economia mondiale.



"Mantenere l'operabilità finanziaria e funzionale del sistema aereo globale è una questione urgente per far partire un percorso verso una ripresa dalle difficoltà economiche causate dal Covid-19" dice il presidente di Icao, Salvatore Sciacchitano.



La richiesta è quindi quella di un sostegno economico al comparto. "Il Consiglio di Icao chiede agli Stati e alle istituzioni finanziarie di esaminare i mezzi migliori per sostenere le parti interessate del settore, le compagnie aeree, gli aeroporti, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i produttori. Solo attuando, su base urgente, politiche e strategie pubbliche efficienti nel settore dell'aviazione, sarà possibile recuperare più facilmente l'economia mondiale dopo la pandemia ” conclude il presidente Sciacchitano.