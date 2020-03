Fincantieri, posticipata l’approvazione del piano industriale 2020-2024

19:29

Fincantieri avrebbe deciso di posticipare al 1° aprile l’approvazione del bilancio 2019 e del piano industriale 2020-2024. Secondo quanto riportato da Soldionline, la decisione sarebbe stata presa nelle scorse ore, preso atto degli effetti dell’epidemia da coronavirus.

La società guidata da Giuseppe Bono avrebbe spostato anche l’assemblea dei soci fissata per il 4 maggio e che ora si svolgerà in una data compresa fra l’11 maggio e il 10 giugno. La distribuzione di un eventuale dividendo è prevista entro e non oltre il 15 giugno.



Particolarmente coinvolto nell’emergenza è il piano industriale 2020-2024 in quanto lo stop alle crociere in tutto il mondo potrebbe portare pesanti contraccolpi anche su alcuni dei maggiori gruppi cantieristici internazionali.