Airlink: operazioni sospese fino al 20 aprile

11:43

Stop alle operazioni per Airlink. La compagnia aerea sudafricana ha annunciato la sospensione di tutti i voli fino al 20 aprile prossimo, in relazione alle misure di contenimento legate al Covid-19.

"Abbiamo intenzione di ripristinare gradualmente un nuovo shedule ottimizzato una volta che il blocco sarà rimosso. Ci atteniamo alle indicazioni del governo e delle autorità sanitarie competenti” ha affermato Rodger Foster, managing director e chief executive del vettore.



La compagnia precisa inoltre che nel caso in cui il 20 aprile non sia possibile riprendere le operazioni per il perdurare delle limitazioni agli spostamenti, provvederà ad avvertire clienti, agenti di viaggi e tour operator.