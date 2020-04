08:04

Il fondatore di easyJet Stelios Haji-Ioannou chiede che il contratto di 4,5 miliardi di sterline stipulato dal vettore con Airbus per la consegna di 100 nuovi aeromobili venga cancellato, avvertendo che in caso contrario la compagnia aerea rischia di rimanere senza soldi entro agosto.

Un debito 'inutile'

Secondo quanto riportato da Ttgmedia, Stelios, la cui famiglia possiede il 34 per cento di easyJet, ha minacciato di evitare ulteriori investimenti in easyJet a meno che il contratto Airbus, per ottenere quelli che ha descritto come 107 aerei "inutili", venga cancellato. "Se questo debito da 4,5 miliardi di sterline nei confronti di Airbus verrà mantenuto dal consiglio di amministrazione di easyJet, mi dispiace riferire che easyJet rimarrà senza liquidità già da agosto 2020, forse anche prima", ha dichiarato Stelios riferendosi a un previsione pubblicata dall'agente di borsa di easyJet.



Contratto da annullare

"Se easyJet risolve il contratto Airbus, non ha bisogno di prestiti da parte del contribuente britannico e ha migliori possibilità di sopravvivere e prosperare in futuro con un'iniezione di capitale aggiuntivo come previsto dai mercati - ha continuato Stelios -. Al contrario, se easyJet farà ricorso ai soldi dei contribuenti del Regno Unito come prestiti solo per trasferirli ad Airbus, dovrà comunque emettere nuovi fondi azionari nei prossimi tre o sei mesi. E in ogni caso, nessun investitore acquisterebbe nuove azioni in easyJet se il denaro venisse utilizzato per pagare 4,5 miliardi di sterline ad Airbus per i nuovi aerei, di cui la compagnia non ha bisogno".



Flotta da ridurre

Stelios ha aggiunto che easyJet deve progettare di ridurre la propria flotta da 350 a 250 velivoli poiché "non avrà bisogno di altri aerei aggiuntivi per molti anni a venire", osservando anche come il vettore abbia già una delle flotte più giovani del settore.