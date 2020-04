08:01

Etihad Airways ha rilasciato un aggiornamento sulle sue operazioni attuali e su quelle pianificate per il futuro.

Fatte salve le restrizioni imposte ai viaggi dal governo degli Emirati Arabi Uniti per i tutti i passeggeri, Etihad prevede di gestire un numero di frequenze ridotto sui voli di linea dal 1° maggio al 30 giugno, con l'obiettivo di tornare gradualmente a un programma più completo man mano che la situazione globale migliorerà.

Come riportato da Eturbonews, la compagnia sta inoltre continuando a gestire un programma di voli speciali per garantire ai cittadini stranieri negli Emirati Arabi Uniti l'opportunità di lasciare il Paese e di trasportare merci indispensabili come prodotti deperibili, prodotti farmaceutici e forniture mediche. Ad oggi, la compagnia aerea ha rimpatriato quasi 600 cittadini degli Emirati Arabi Uniti.



Tony Douglas, amministratore delegato del gruppo, ha dichiarato: "Il termine ‘senza precedenti’è attualmente il più utilizzato nel nostro settore e il più appropriato. Le sfide che devono affrontare tutte le compagnie aeree e i nostri clienti sono state enormi. Tuttavia, rimaniamo cautamente ottimisti e continueremo con i nostri piani per riprendere l’operativo normale, cercando al contempo di supportare al meglio i nostri clienti e dipendenti. Sebbene l'intenzione sia quella di adottare un approccio ‘normale’ al momento del riavvio della piena operatività, il panorama dell'aviazione è cambiato ed è difficile prevederne l’evoluzione. Tuttavia, i buoni risultati raggiunti e il costante sostegno del nostro azionista, ci hanno pongono in una posizione relativamente forte per resistere a qualsiasi instabilità. Ci concentreremo su questo e agiremo con agilità per cogliere opportunità che potremmo non aver precedentemente considerato. Stiamo implementando una serie di rotte su tutta la rete e potenziando l'efficienza della flotta, mentre stiamo conducendo un ampio studio sul marchio e su nuovi concetti di servizio. Stiamo anche utilizzando questo tempo per promuovere ulteriori miglioramenti interni nell'uso efficiente dell'automazione e della tecnologia in tutte le aree aziendali, mantenendo produttività, creatività e qualità”.