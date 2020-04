Il grande dubbio delle compagnie aeree

10:10

C’è una domanda che assilla oggi tutto il mondo del trasporto aereo e in particolare le compagnie: quando sarà possibile parlare di ritorno alla normalità? Magari non ancora di un ritorno del settore al pre-Covid, ma almeno con dati di traffico che consentano ai vettori di rivedere un po’ di luce?

Sul tema le opinioni al momento sono le più disparate e discordi e si va dall’ottimismo di Ryanair e Wizz Air, che vedono una piena normalità già dal 2021, alla visione più negativa di Austrian, che sposta questa data al 2023. In mezzo un sondaggio Iata che fornisce un po’ di speranza: il 60 per cento degli intervistati si dice pronto a rimettersi in volo in tempi brevi.



