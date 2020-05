10:04

Qatar Airways raddoppia e dopo la ripresa dei voli su Roma, ora effettuati con 4 frequenze alla settimana, riaprirà anche la rotta su Milano Malpensa a partire dal prossimo 20 maggio. Un collegamento che sarà operato tre volte alla settimana.

C’è quindi anche l’Italia nel programma della compagnia di Doha, che da questo mese avvia un programma di graduale espansione dopo avere comunque mantenuto un network di circa trenta destinazioni anche durante la fase di blocco più stretta.



La mission

"Durante tutta questa crisi i nostri passeggeri sono stati al centro delle nostre priorità – ha sottolineato il ceo Akbar Al Baker -. La compagnia ha implementato pratiche igieniche e politiche commerciali leader del settore che consentono ai clienti di prenotare e viaggiare con fiducia”. In questa fase Qatar Airways ha portato oltre 1 milione di persone a casa attraverso l’hub di Doha.



Adesso il piano prevede il ripristino di altre rotte con l’obiettivo di arrivare a 80 destinazioni entro la fine di giugno: 23 in Europa, 4 nelle Americhe, 20 in Medio Oriente/Africa e 33 in Asia/Pacifico. Molte destinazioni saranno servite con un programma intensivo, con frequenze giornaliere o addirittura con più voli al giorno.