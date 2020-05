Puglia: Bari riparte con WizzAir, Brindisi rimanda il ritorno in pista

12:24

Anche il sistema aeroportuale della Puglia si rimette in moto. Con una nota, la società di gestione ha annunciato un significato segnale di ripresa: oggi alle 15:35 atterrerà a Bari il volo WizzAir proveniente da Sofia. Si tratta del primo volo dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19. Il primo decollo è invece previsto per le 16.10.

“Un atterraggio che rappresenta un segnale di speranza per lo scalo di Bari - si legge nella nota - che in questi mesi ha visto l’azzeramento quasi totale dei voli (ad oggi è operativo solo il volo Alitalia da e per Roma-Fiumicino), anche se è sempre stato operativo per accogliere i voli umanitari”.



Rimandata invece la partenza dello scalo di Brindisi, come stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti.