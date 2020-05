Thai Airways cede, la ristrutturazione in mano al Governo

11:17

Stop ai prestiti ponte. Il salvataggio di Thai Airways avverrà tramite una procedura del tribunale fallimentare locale. Lo ha deciso il Governo di Bangkok, che già possiede la maggioranza della compagnia.

“Tra le soluzioni sul tappeto c'erano anche la liquidazione e la cessione, scartate perché avrebbero comportato migliaia di licenziamenti” ha detto in una conferenza stampa il primo ministro, Prayut Chan-o-cha. Thai era alla ricerca di oltre 1,5 miliardi di dollari di liquidità per proseguire, così da tamponare le perdite dovute al Covid e un bilancio 2019 in rosso per 377 milioni di dollari. Ma ora l'esecutivo ha preferito la ristrutturazione controllata.



Il vettore, in un comunicato, annuncia che i voli continuano a essere sospesi fino al 30 giugno, ma che la procedura permette di proseguire la normale attività.