10:13

È attesa per le prossime ore la notizia dell’accordo tra il Governo tedesco e i vertici di Lufthansa per il prestito da 9,9 miliardi di euro che segnerà a contempo l’ingresso dello stato nell’azionariato della compagnia con il 25 per cento delle quote più un’azione. Accordo che dovrà poi essere ratificato dall’assemblea degli azionisti.

Il colosso tedesco alza bandiera bianca nel braccio di ferro per evitare l’ingresso statale nel capitale per riuscire ad assicurarsi capitali che stanno diventando ormai fondamentali per la sopravvivenza e per avviare in forze la ripresa. Come contropartita però il diritto di veto da parte del Governo tedesco verrà limitato a circostanze eccezionali come nel caso di takeover ostili. La prima tranche sarà da 3,3 miliardi e arriverà attraverso Kfv.



La compagnia intanto si prepara al ritorno in volo a partire dal prossimo mese, anche se le previsioni di un ritorno alla piena normalità sono state spostate al 2023. Nel frattempo la compagnia manterrà a terra, secondo quanto riportato da Simpleflying, 300 aerei il prossimo anno per poi scendere a 200 nel 2022.