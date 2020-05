La svolta di Fincantieri: navi sempre più ‘green’

09:14

Fincantieri abbraccia in pieno la svolta ‘green’ messa in atto dalle principali compagnie crocieristiche internazionali per ridurre l’impatto ambientale.

Come riportato dal Sole 24Ore, il Gruppo guidato da Giuseppe Bono sarebbe in grado di tagliare 1200 tonnellate di combustibile l’anno su una nave di circa 130mila tonnellate di stazza lorda.

Ma la riduzione dei consumi è solo uno dei temi della svolta verde che Fincantieri ha messo in atto, prevedendo che le nuove unità in fase di realizzazione diventino vere e proprie città galleggianti, autosufficienti dal punto di vista energetico, più leggere e con un sistema di propulsione meno inquinante, in grado per di più di riciclare fino al 90% dei rifiuti prodotti.



Tutto comincia con l’approvvigionamento delle materie prime: a essere privilegiati sono perciò quei materiali che, a parità di caratteristiche tecniche e qualitative, sono più performanti dal punto di vista ambientale. E la medesima attenzione viene prestata alla gestione dei residui di lavorazione e allo smaltimento dei rifiuti.



L’altro elemento su cui si basa la strategia verde del gruppo è quello della riduzione delle emissioni. Con il risultato di puntare su un mix fatto di motori diesel di ultima generazione e sistemi di depurazione dei fumi negli scarichi. Si sta inoltre procedendo alla sostituzione dei combustibili tradizionali con il gas naturale liquefatto, come già realizzato dai principali player del settore crociere.