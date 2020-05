16:25

Arrivano finalmente fondi per le compagnie aeree italiane. Ma questa volta non si parla dei già noti 3 miliardi destinati al salvataggio di Alitalia.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il player in alto), il direttore di TTG Italia, Remo Vangelista, fa il punto sui 130 milioni di euro a fondo perduto stanziati dal Governo Conte per Luke, Neos e Air Dolomiti.



Una boccata di ossigeno per i tre vettori, che da tempo chiedevano un sostegno concreto da parte dell’Esecutivo e che negli ultimi due mesi non hanno mancato di garantire il loro supporto alla Farnesina per i rimpatri.