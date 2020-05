Locauto: tariffe orarie e stop al deposito cauzionale

13:13

Introduzione delle tariffe orarie a 6 e 12 ore ed eliminazione del deposito cauzionale per i clienti diretti. Queste le due novità introdotte da Locauto per venire incontro alle necessità della clientela in questa fase così complessa dell’emergenza sanitaria.

La prima soluzione ha l’obiettivo di incentivare la mobilità di brevissima durata consentendo soluzioni orarie a 6 e 12 ore per noleggiare auto sempre igienizzate, in alternativa ai servizi di trasporto pubblico o ai treni. Locauto ha inoltre deciso di rinunciare al deposito cauzionale su tutti i noleggi auto per i clienti che usufruiranno dei canali di prenotazione diretti come sito, app, centro prenotazioni e banco di noleggio.



“Una scelta sicuramente distintiva nel nostro settore - sottolinea Raffaella Tavazza, vicepresidente di Locauto - che l’azienda ha deciso di adottare per supportare concretamente i clienti, alleggerendo il peso che il deposito cauzionale comporta e che punta principalmente sul rapporto di fiducia e vicinanza instaurato con i nostri clienti”.