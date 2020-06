Air Europa riparte dal 22 giugno, rotte internazionali da metà luglio

08:47

È fissata per il 22 giugno la data del ritorno in volo di Air Europa. Un riavvio che sarà gradale e partirà dalle rotte nazionali tra la penisola iberica e isole Canarie e Baleari, con in più un rafforzamento dei voli già operativi tra Madrid e Palma di Maiorca con tre frequenze giornaliere.

Per quanto riguarda le rotte internazionali il via è invece previsto dalla metà di luglio, quando verranno progressivamente riattivati i collegamenti con l’Europa, i Caraibi, l’America Centrale e Meridionale oltre a Marrakech, Tunisi e Tel Aviv.



L’apertura rimarrà soggetta all'evoluzione della situazione e alla revoca delle restrizioni da parte delle rispettive autorità oltre che dal flusso della domanda attiva.