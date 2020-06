Wizz Air: ora nel mirino ci sono gli slot Lufthansa a Francoforte

10:03

Wizz Air vuole fare sempre di più l’asso pigliatutto. Dopo le mire su Gatwick come seconda base londinese e la clamorosa apertura su Malpensa, dove la compagnia posiziona 5 aerei e venti rotte, è ora la volta di Francoforte.

Nel mirino della compagnia low cost ci sarebbero infatti gli slot che Lufthansa deve cedere come compensazione per il maxi prestito governativo da quasi 10 miliardi di euro. La cessione dovrà avvenire attraverso un’asta alla quale possono essere ammessi solo nuovi competitor, almeno per i primi 18 mesi. Praticamente l’identikit perfetto di Wizz Air e delle sue ambizioni di andare a inserirsi in ogni vuoto lasciato da altre compagnie dopo la crisi.



Tuttavia, l’esito non è ancora scontato. A dirlo è stato lo stesso ceo József Váradi, secondo quanto riportato da Simpleflying: il numero degli slot sarebbe infatti considerato un po’ basso per potere competere nel modo che Wizz Air vorrebbe.