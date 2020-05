di Adriano Lovera

15:37

C'è tanto mare nelle 20 nuovi destinazioni di Wizz Air, che in barba alla crisi Covid ha deciso, con una mossa a sorpresa, di investire su Milano. Dal primo luglio, il vettore porterà a Malpensa una nuova base con 5 velivoli, raddoppiando il numero di città servite dalla Lombardia, attraverso lo scalo varesino e Orio al Serio.

“Non è una mossa opportunistica, ma un progetto di lungo periodo. Il Nord Italia, che attira tanti tipi di traffico, dal leisure al business, lo merita” ha detto il ceo di Wizz Air, József Váradi (nella foto). Ecco le rotte: Londra-Luton, Eindhoven, la Spagna con Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Valencia, Mahon, il Portogallo con Lisbona e Porto, Reykjavik, Tel Aviv, Pristina, Tallin, Marrakesh e la Grecia con Atene, Salonicco, Santorini, Corfù, Rodi, Zante.



“Ancora oggi voliamo al 10% della capacità, ma siamo iper fiduciosi” ha commentato il ceo, rispetto al momento generale della compagnia. “Abbiamo oltre 1 miliardo di liquidità che ci permette di essere tra i pochi a superare la crisi senza aiuti di Stato. Nei prossimi 14 mesi entreranno in flotta 22 nuovi velivoli. E da un'analisi dei dati di Google e Skyscanner, sappiamo che i turisti premono per viaggiare, non è vero che la gran parte rimanderà al 2021”.