Alitalia pronta a lasciare Trapani Birgi, esplode la polemica

09:15

Rischia di trasformarsi anche in uno scontro politico l’annuncio da parte di Alitalia che sospenderà i collegamenti operati sull’aeroporto di Trapani Birgi verso Roma e Milano.

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, la compagnia avrebbe comunicato ieri alla società di gestione dello scalo che dal primo luglio non effettuerà più i voli per mancanza di redditività delle rotte. Pronta la reazione del presidente di Airgest, Salvatore Ombra, che ha chiesto un intervento urgente da parte del presidente della Regione, Nello Musumeci, annunciando inoltre iniziative di protesta clamorose verso quello che viene considerato come uno ‘schiaffo’ a tutta la Sicilia.



E Musumeci da parte sua ha chiamato in causa il premier Giuseppe Conte, chiedendo che si faccia da intermediario affinché la compagnia faccia una marcia indietro, evitando che l’isola possa vedere aumentare l’isolamento.