di Amina D'Addario

08:40

Aumento delle frequenze e misure di sicurezza e prevenzione più stringenti, sia a bordo che in fase di imbarco. Ma anche nuovi prodotti che "verranno annunciati nelle prossime settimane". A delineare i contorni del piano di rilancio di Lufthansa sugli scali della Penisola è stato il country manager Steffen Weinstok intervenendo a un webinar organizzato da Soldo.

"Dalla settimana prossima ripartiremo con 170 frequenze tra l'Italia e i nostri hub e dal primo luglio arriveremo a circa 250 frequenze e 15 aeroporti serviti in Italia". Numeri in netta crescita rispetto alle 21 frequenze settimanali rimaste attive durante il lockdown ma che, ha evidenziato il manager, corrispondono solo al "22% della capacità prevista per l'estate".



Misure anti Covid

Dopo aver sottolineato che la compagnia ha introdotto l'obbligo di mascherina a bordo e che anche i processi di imbarco sono stati modificati "per favorire il distanziamento", Weinstok ha anticipato che il gruppo sta lavorando su diverse "idee innovative": "Ad esempio - ha detto - stiamo pensando di garantire ai nostri passeggeri il volo di ritorno anche in caso di imprevisti".