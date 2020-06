12:28

La vicenda di Air Italy continua a tenere banco e dalla Sardegna prosegue il pressing sul Governo affinché quello che resta della compagnia ferma dall’inizio dell’anno possa essere inserito all’interno del piano di nazionalizzazione di Alitalia.

A unirsi al coro è ora anche il governatore dell’isola Christian Solinas. In un’intervista rilasciata a un’emittente locale il presidente della Regione ha sottolineato che la questione deve essere affrontata dal Governo evidenziando che non si può pensare “che si tratti in un decreto emergenziale la sola posizione di Alitalia costituendo l'ennesima newco e si trascuri per intero la crisi aziendale industriale del secondo player di trasporto aereo del Paese".