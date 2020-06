Qatar Airways, torna il giornaliero su Roma e Milano e a luglio riapre Venezia

15:08

Nuovo incremento del network di Qatar Airways, che da questo mese sale a 40 destinazioni e a un totale di oltre 170 voli settimanali grazie al ritorno nella rete di Bangkok, Barcellona, Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar, Singapore, Dar es Salaam e Tunisi.

L’aumento dell’impegno coinvolgerò anche la Penisola, dove Qatar a partire da sabato prossimo aumenterà le frequenze su Milano e Roma: qui i voli diventeranno infatti giornalieri. Il passo successivo è previsto poi per il mese di luglio, quando a partire dal giorno 15 tornerà nel network anche Venezia.



“Garantendo un network globale che non è mai stato inferiore a 30 destinazioni – sottolinea la compagnia in una nota -, Qatar Airways ha guidato il settore in questo momento sfidante diventando il più grande vettore internazionale in termini di capacità, passeggeri e chilometri percorsi. Questo ha permesso alla compagnia di fare preziosa esperienza su come trasportare i passeggeri in maniera sicura ed affidabile in periodi incerti”.