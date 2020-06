Hertz, auto più sicure con il programma ‘Gold Standard Clean’

08:00

Si chiama ‘Gold Standard Clean’, il nuovo programma di igienizzazione extra che Hertz ha deciso di adottare sui veicoli a noleggio. Per garantire sicurezza e limitare le possibilità di contagio da Covid-19, in aggiunta alla normale pulizia delle auto, la società di rent-a-car ha messo a punto un processo ulteriore di sanificazione e disinfezione, che si conclude con la sigillatura di ogni veicolo prima di ogni noleggio.

Il nuovo standard prevede ulteriori azioni di pulizia e sicurezza più approfondite, tra cui la formazione specifica del personale, l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione personale e procedure di distanziamento sociale.



Oltre al nuovo protocollo di sanificazione, l’azienda lancia anche il programma 'Gold Plus Rewards', che permette ai soci di non passare al banco e recarsi direttamente alla vettura, mantenendo la distanza sociale e riducendo i contatti umani al minimo. I soci possono anche guadagnare punti, convertibili in giorni di noleggio gratuiti in Italia e nel mondo, e beneficiare di promozioni esclusive che offrono il meglio per il noleggio auto. L’opzione, valida da oggi, sarà attiva fino al 31 dicembre 2020.