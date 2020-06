08:03

La politica dei piccoli passi è quella che ha sempre contraddistinto Albastar sul mercato italiano. Sede a Palma di Maiorca e cuore delle attività in Spagna, la compagnia specializzata nel segmento charter, ma che non disdegna la presenza sulla linea, e nelle principali rotte dei pellegrinaggi, Lourdes in testa, non rinuncia all’Italia. Anzi, il vettore guidato da Giancarlo Celani sta cercando di sfruttare la ripartenza, con gli inevitabili spazi vuoti lasciati al momento da altre compagnie, per aumentare il presidio sulla Penisola.

Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link