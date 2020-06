Tirrenia e Sicilife, binomio per l’incoming

11:46

Tirrenia ha siglato un accordo con il portale SiciLife per favorire l’incoming. La compagnia di traghetti propone tariffe speciali per tutti i passeggeri in arrivo a Palermo da Napoli e Cagliari che intendano prenotare le esperienze disponibili sul sito.

Tra i percorsi suggeriti dal sito la scoperta dei centri storici di Palermo e Catania, di Siracusa e Taormina, ma anche i siti archeologici, le riserve naturali e i borghi antichi dell’isola.



Attenzione alla sicurezza

Grande attenzione alla sicurezza a bordo dei traghetti, con i controlli che iniziano fin dalla partenza con la misurazione della temperatura a tutti i passeggeri e la presenza costante di medico di bordo e di un care manager a controllare il distanziamento.



Previsti anche l’uso delle mascherine, gli spazi distanziati in tutte le aree pubbliche della nave, la sanificazione continua di cabine, spazi comuni e chiavi magnetiche. Tirrenia ha inoltre introdotto il nuovo servizio in camera, che dà la possibilità di cenare in cabina con la propria famiglia.