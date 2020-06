08:03

Debutta oggi la nuova iniziativa di Valtur Nicolaus per incentivare le vendite sulla Sardegna. Sarà valida sulle tratte diurne da Civitavecchia e Livorno per Olbia il Bonus nave introdotto dal tour operator e legati alla programmazione sull’isola.

“Lavorando a stretto contatto con i nostri partner Tirrenia e Moby – dice il direttore prodotto e operations Gaetano Stea -, vogliamo favorire al meglio la distribuzione e dare ai nostri ospiti agevolazioni reali per poter viaggiare comodamente verso l’isola. La Sardegna è una meta semplicemente unica e dopo le prime incertezze che hanno accompagnato la ripresa del turismo merita di essere valorizzata con azioni pratiche, utili per tutto il comparto e per chi sul territorio si impegna ogni giorno”.



La programmazione sull’isola comprende quattro strutture: il Valtur Sardegna Baia dei Pini Resort, il Valtur Sardegna Tirreno Resort, il Nicolaus Club Cala della Torre e il Nicolaus Club Torre Moresca. La promo sarà accompagnata anche da un ulteriore sconto sul pacchetto soggiorno + nave.