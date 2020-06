Db-Öbb torna a collegare Verona e Monaco di Baviera

10:11

Da Verona a Monaco con il treno. I convogli Db-Öbb hanno ripreso a viaggiare attraverso i confini dell’Italia verso Austria e Germania.

“Seguendo tutte le attuali norme di sicurezza - spiega l’amministratore delegato di DB Bahn Italia Srl, Marco Kampp - siamo in grado di garantire un viaggio confortevole ed in sicurezza fino al raggiungimento della città di Verona. Tre treni al giorno tutti in giorni fino a e da Verona, di cui 2 fino a Bologna e uno fino a Rimini”.



Ma nelle prossime settimane il numero dei convogli dovrebbe aumentare, fino a tornare alla normalità. “Contiamo di ripristinare il pieno regime di 5 coppie al giorno in tempi brevi" aggiunge il manager.



Il primo treno è arrivato venerdì scorso a Verona Porta Nuova. Ad attenderlo, insieme a Marco Kammp, anche il sindaco di Verona Federico Sboarina e il direttore generale Fondazione Arena di Verona Gianfranco De Cesaris.