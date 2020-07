British Airways torna a volare da Pisa

15:54

British Airways torna a decollare dall’aeroporto di Pisa. Da oggi lo scalo toscano è nuovamente collegato con London Heathrow.

Pubblicità

La ripartenza della compagnia inglese assume una doppia valenza simbolica: da un lato la ripresa del traffico aereo da/per Pisa in seguito all’emergenza Covid-19; dall’altro il celebra il cinquantesimo anniversario dal debutto del vettore sullo scalo, sotto insegne British European Airways.



La compagnia garantisce 3 frequenze settimanali, destinate a diventare giornaliere dall’8 luglio.



“Collegare Pisa con London Heathrow significa collegare Pisa con il resto del mondo grazie alle infinite possibilità di connessione offerte dall’hub londinese. Il ritorno di British Airways testimonia ancora una volta sia l’appeal della Toscana sia il riconoscimento del grande lavoro svolto in questi mesi da Toscana Aeroporti per rendere gli aeroporti dei luoghi ‘covid safe’ in grado di assicurare un viaggio sereno e sicuro ai passeggeri grazie all’attivazione di un protocollo specifico di screening dei passeggeri”, ha dichiarato il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai.