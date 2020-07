Finnair torna a operare su Shanghai

15:14

Riprendono le operazioni di Finnair su Shanghai. La compagnia ha annunciato di aver ricevuto l’autorizzazione dalle autorità cinesi per volare ogni settimana, dal 23 luglio, tra Helsinki e Shanghai. I voli saranno operatori con un A350 e saranno disponibili su tutti i canali di vendita della compagnia.

Per quanto riguarda le procedure, la Finlandia ha aperto le frontiere per i viaggi di lavoro dalla Cina, riporta una nota del vettore, ma l’ingresso nelPaese è ancora limitato, in quanto si attende una decisione comunitaria sulla reciprocità.



A luglio, la compagnia vola verso 30 destinazioni, per un totale di 80-90 voli al giorno. Il numero aumenterà comunque ad agosto e settembre.