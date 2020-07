Ryanair pronta a chiudere la base di Francoforte Hahn

11:05

Ryanair sarebbe in procinto di chiudere la sua base all'aeroporto di Francoforte Hahn dopo che i piloti tedeschi hanno votato per rifiutare i tagli alle retribuzioni.

Secondo quanto riportato da Travelmole, la compagnia aerea ha dichiarato in una nota inviata ai piloti che anche le sue basi negli aeroporti di Berlino Tegel e Dusseldorf potrebbero rischiare la chiusura entro la fine dell'estate.



I piloti e l'equipaggio di cabina britannici di Ryanair hanno recentemente votato per accettare tagli alle retribuzioni per ridurre le perdite di posti di lavoro dopo che la compagnia aerea aveva annunciato l'intenzione di tagliare 3mila posti di lavoro in Europa.