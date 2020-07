Alitalia, una questione di numeri

08:35

Pubblicità





Prime mosse operative per la newco Alitalia. Arrivano i dettagli su flotta e personale della compagnia, con un deciso ridimensionamento rispetto ai progetti iniziali.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il direttore responsabile Remo Vangelista analizza i numeri e lo scenario in cui la newco si troverà ad operare. Anche alla luce delle possibili alleanze con altri vettori a livello internazionale.



Il tutto in un momento di sicuro non semplice per il trasporto aereo, che solo negli ultimi giorni sta mostrando cauti segnali di ripresa.