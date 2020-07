Iberia-Air Europa: si va verso la conclusione dell'accordo

09:47

I vertici di Iag, che detengono Iberia e la famiglia Hidalgo proprietaria di Air Europa, stanno portando a termine la fase finale della trattativa per l’acquisto di Air Europa per un importo di circa 500 milioni di euro, la metà di quanto concordato in novembre, come riporato da Preferente che cita un articolo di Cinco Días.

Il quotidiano economico afferma che la presentazione dell'accordo sarebbe imminente. In questo modo, Iberia risparmia i 40 milioni di penale che avrebbe dovuto versare nel caso si fosse ritirata dall'accordo, ma porta a termine anche un’operazione che continua a considerare importante per la propria strategia. L'accordo ha conservato tutti i suoi punti focali e sarebbe già chiuso ad eccezione di alcuni aspetti secondari.



Il governo spagnolo ha dichiarato in diverse occasioni la sua volontà di spingere per la fusione fra le due compagnie, fattore che migliorerebbe il posizionamento spagnolo nel mercato dell'aviazione latinoamericana, quando sarà possibile tornare a regimi normali. Iberia presenterà i suoi risultati finanziari venerdì prossimo e quella data l'intera operazione potrebbe essere già chiusa.