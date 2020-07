Più intercity da e per la Liguria: la mossa di Trenitalia

21:00

Nuove corse Intercity per migliorare gli spostamenti da e per la Liguria, duramente messi alla prova in queste settimane dai numerosi cantieri lungo l'autostrada: Trenitalia risponde alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e aumenta il numero di collegamenti a media e lunga percorrenza verso la regione da Piemonte e Lombardia.

In particolare, da venerdì 7 agosto ci saranno due nuove corse sulla rotta Milano Genova Ventimiglia, il prolungamento da e per Ventimiglia di due Intercity fra Genova e Torino e più posti offerti sugli Intercity fra il capoluogo ligure e quello piemontese. I biglietti saranno in vendita da venerdì 5 agosto.



Le nuove corse si aggiungono ai treni regionali, ripristinati già da giugno al 100 per cento.