All Nippon Airways lancia il programma 'Ana Care promise'

08:00

All Nippon Airways lancia Ana Care promise, un programma che mira a combattere la diffusione del Covid-19.

"Vogliamo rassicurare i nostri passeggeri e i nostri dipendenti che Ana sta prendendo ogni precauzione per offrire un’esperienza di viaggio pulita, sicura e confortevole - ha dichiarato Yuji Hirako, presidente e ceo di ANA -. Nel momento in cui verranno prese in considerazione nuove misure di pulizia e sanificazione specifiche dal nostro settore, dal governo o dagli aeroporti, ne valuteremo la possibile implementazione".

Pubblicità

Dall’arrivo in aeroporto fino a destinazione, Ana garantisce un’esperienza di viaggio più sicura grazie a una serie di iniziative, che coprono tutti i momenti del viaggio, da prima della partenza e check-in, ai controlli di sicurezza, all’attesa ai gate. Anche a bordo, le cabine di ogni aeromobile vengono pulite e disinfettate regolarmente e sono disponibili a bordo ulteriori salviettine antibatteriche. Ogni aeromobile assorbe una grande quantità di aria pulita dall’esterno e questo permette di ricambiare l'intera aria della cabina in circa tre minuti.