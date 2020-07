Berlino affianca Monaco per i test Covid gratis in aeroporto

19:29

Dopo Monaco anche Berlino mette in moto la macchina per contrastare la diffusione del Coronavirus attraverso test diagnostici effettuati direttamente sui passeggeri.

Negli aeroporti di Tegel e Schönefeld si sta portando a termine, in collaborazione con gli scienziati dell’università, per conto della Cancelleria del Senato per l’Istruzione superiore e la Ricerca, un programma con l’obiettivo di avviare i test Covid-19 sui viaggiatori già entro questa settimana. L’amministratore delegato della Flughafen Berlin Brandenburg, Engelbert Lütke Daldrup, ha accolto con favore la decisione presa dal governo: “La possibilità di essere testati in aeroporto all’arrivo aumenta la sicurezza dei passeggeri, che è la nostra massima priorità”. S. P.