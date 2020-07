Finnair torna a volare sull’Italia

11:15

Riprendono i collegamenti Finnair tra l’Italia e la Finlandia. Dal 2 agosto la compagnia aerea tornerà a volare da Helsinki verso Roma Fiumicino e Milano Malpensa, con aeromobili Embraer 90.

Per l’intero mese di agosto, il vettore servirà le due destinazioni Italiane con 5 frequenze a settimana. Da settembre, invece, la compagnia ha in programma di duplicare i voli e portarli a 10 collegamenti settimanali.



“Siamo felici di riprendere i collegamenti fra la Finlandia e l’Italia e nonostante lo stop imposto dalla pandemia globale, abbiamo registrato una buona risposta da parte dei nostri clienti – spiega Javier Roig, general manager Southern Europe di Finnair -. A luglio abbiamo anche riaperto alcune rotte del nostro network asiatico: Hong Kong, Seoul, Shanghai, Tokyo (Narita) per le quali abbiamo già alcune prenotazioni.”



Flessibilità e sicurezza

Sul fronte delle prenotazioni, Finnair ha ottimizzato la sua politica di flessibilità sui cambi di volo, offrendo rimborsi completi in caso di cancellazione.



A bordo degli aerei, ai passeggeri sarà distribuito un nuovo ‘Clean Kit’, contenente disinfettante per le mani, salviettine igienizzanti, un foglio illustrativo.



L’uso di maschere continuerà ad essere obbligatorio per tutto il viaggio (tranne durante i pasti).