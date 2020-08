11:41

Delta Air Lines ha ripreso i collegamenti Italia-Stati Uniti: oggi è ripartito il volo da Milano Malpensa a New York Jfk, operativo tre giorni a settimana.

Delta ha bloccato il posto centrale fino al 30 settembre 2020, limitando la capacità di tutto l’aeromobile A330 operativo su questa rotta. Il blocco dei posti sarà implementato automaticamente per evitare che il posto adiacente venga occupato. I gruppi di tre o più persone saranno in grado di prenotare posti adiacenti, compreso il posto centrale.



“Sappiamo quanto per i nostri passeggeri sia importante sentirsi protetti quando sono in volo. La sicurezza rimane la nostra priorità numero uno, in particolare in questo periodo - ha detto Frederic Schenk, regional sales manager Delta for Southern Europe -. E’ per questo che continuiamo a limitare il numero delle persone ammesse a bordo, aumentando i nostri voli settimanali per rispondere alla domanda del mercato. Offriamo, inoltre, una maggiore flessibilità sui biglietti”.



Delta ha reso obbligatorio l’utilizzo della mascherina o di una protezione facciale e ha aumentato il livello di flessibilità delle prenotazioni. Inoltre, il vettore ha lanciato recentemente il programma Delta CareStandard, attraverso il quale la compagnia si impegna a fornire un livello superiore di pulizia, più spazio a bordo e un servizio più sicuro.