Delta, l'impatto della pandemia: perdite per 3,9 miliardi di dollari

11:24

Le compagnie aeree iniziano a fare i conti con le conseguenze della pandemia, e Delta è tra le prime a far scattare l’allarme. Ufficializzando i dati del secondo trimestre 2020, il vettore ha ammesso una perdita di 3,9 miliardi di dollari e un calo del 93% del traffico passeggeri, con i ricavi operativi a 1,18 miliardi di dollari, in calo del 91% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le entrate da passeggeri sono diminuite del 94%, anche in relazione al fatto che Delta ha operato con una capacità inferiore all’85 per cento. “Dati gli effetti combinati con il relativo impatto finanziario sull’economia globale - ha commentato Ed Bastian, ceo di Delta Air Lines, secondo quanto riportato da simpleflying.com - pensiamo che passeranno più di due anni prima di assistere a una ripresa sostenibile”.