Delta, posti limitati sugli aerei fino al 30 settembre

15:08

Per garantire maggior sicurezza e il giusto distanziamento sociale, Delta limiterà i posti a bordo dei suoi aerei fino al prossimo 30 settembre. La compagnia aerea statunitense ha annunciato infatti di aver bloccato l’acquisto dei posti centrali e limitato la capacità.

"Ridurre il numero complessivo di passeggeri su ogni aeromobile della nostra flotta è uno dei passi più importanti che possiamo fare per garantire un'esperienza sicura ai nostri clienti e al nostro personale", ha dichiarato Bill Lentsch, chief customer experience officer di Delta.



Le misure nel dettaglio

Nello specifico, fino al 30 settembre 2020 il vettore garantirà più spazio limitando al 50% i posti in Prima Classe, al 60% quelli in Main Cabin, Delta Comfort+ e Delta Premium Select e al 75% quelli in Delta One.



Tutti i posti centrali continueranno ad essere visualizzati come non disponibili o non assegnabili quando vengono selezionati tramite l'applicazione Fly Delta o online. Il vettore continuerà inoltre a inibire la selezione di alcuni posti corridoio negli aerei con configurazione 2x2.



Sulle rotte più trafficate, Delta verificherà l’opportunità di utilizzare un aeromobile di maggiori dimensioni o di aggiungere voli.