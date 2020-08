Sardinia Ferries, la musica sale a bordo con il ‘Time in Jazz 2020’

21:00

Il 9 agosto Sardinia Ferries ospiterà l’apertura del ‘Time in Jazz 2020’ a bordo delle sue navi. La 33esima edizione della manifestazione musicale sarà infatti inaugurata a bordo della M/N Mega Express Two, in partenza da Livorno con destinazione Golfo Aranci, con il concerto ‘Piano a Babordo!’.

Daniele Longo, al pianoforte, dialogherà con Debora Mancini, che darà voce a parole di donne e uomini che hanno indagato il viaggiare e lo scoprire.



Lo spettacolo proporrà musiche originali e letture tratte dalle opere di Marcello Fois, Michela Murgia, Bill Holm, Alessandro Baricco, Omero, Francesco Piccolo e Istavan Orkeny.



Si rinnova così per il 15esimo anno consecutivo la partnership tra Sardinia Ferries e Time in Jazz.



“Sardinia Ferries – spiega in una nota Cristina Pizzutti, responsabile Marketing e Comunicazione - si riconosce negli ideali di Time in Jazz che, oltre alla musica, all’arte e alla letteratura, porta sulle scene importanti valori, tra cui la tutela del patrimonio naturale, artistico e culturale della Sardegna, esaltandone le ricchezze e le singolarità turistiche e ambientali. L’appuntamento musicale di quest’anno sarà discreto, delicato e poetico, e accompagnerà i passeggeri nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e delle misure anti-contagio”.