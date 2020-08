09:33

Si chiama ‘roaming marittimo’ e può costare davvero caro ai vacanzieri, anche a quelli che rimangono all’interno dei confini nazionali. Appena ci si allontana di 5 miglia marine dalla costa, infatti, anche all’interno del territorio italiano, non ci si collega più alla rete telefonica ma a quelle satellitare.

Con una stangata quasi certa agli inconsapevoli passeggeri di navi e traghetti.



Non esistono infatti dei massimali tariffari. Ogni operatore può applicare i costi che vuole e quando il telefono si collega parte la tariffazione: un sistema che crea una lunghissima serie di reclami e vertenze, a cui l’Antitrust deve rispondere.



Per salvarsi da questa stangata, il cliente non ha molte alternative: o spegne il cellulare per tutta la durata del viaggio, o imposta la modalità aereo o disattiva il roaming sul proprio telefono, accontentandosi di ricevere chiamate e messaggi solo una volta raggiunta la destinazione finale.