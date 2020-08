Jet2 prolunga lo stop ai voli per la Spagna

08:45

Continua a preoccupare l'aumento dei contagi da Covid-19 in Spagna e l'impatto tocca ovviamente anche il mondo del turismo.

L'inglese Jet2 ha infatti deciso di prolungare lo stop ai voli per la Spagna continentale e le isole Canarie e Baleari per via, si legge su travelmole.com, delle continue restrizioni di viaggi.



Da qui la scelta di prolungare fino al 23 agosto la cancellazione dei collegamenti verso le isole Canarie e le Baleari, mete molto amate dai viaggiatori inglesi verso cui la compagnia avrebbe dovuto riprendere le operazioni dal 15 agosto. Sospesi fino al 24 agosto i voli operati alla volta degli scali nella Spagna continentale.



Oriana Davini