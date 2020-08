08:04

British Airways ha respinto le accuse avanzate dai sindacati di aver discriminato i lavoratori nel suo programma di riduzione dei posti di lavoro all'aeroporto di Gatwick.

Secondo quanto riportato da Travelmole, il sindacato Unite ha affermato di avere prove di "potenziale diffusa discriminazione sul lavoro" tra l'equipaggio di cabina. Il sindacato ha affermato come un sondaggio avrebbe rivelato che il 61% degli intervistati del personale di volo è stato licenziato obbligatoriamente.



I funzionari hanno aggiunto che Ba "ha rifiutato di collaborare" dopo la richiesta di condurre una valutazione dell'impatto sull'uguaglianza prima di tagliare i posti di lavoro.



British Airways ha respinto le accuse, sottolineando che il suo processo di selezione era basato su prestazioni, frequenza e competenze. "In qualità di azienda globale, promuoviamo una cultura inclusiva e il nostro impegno resta quello di migliorare la diversità dei nostri team - ha affermato la compagnia aerea in un comunicato -. Questa ristrutturazione è frutto di un processo molto difficile e doloroso per tutte le persone coinvolte, causato da una crisi che nessuno ha voluto. I nostri criteri di selezione sono equi e non discriminatori e si concentrano su prestazioni, partecipazione e competenze. Ci siamo consultati con Unite su questi criteri. L'etnia non è stata un fattore considerato nel nostro processo di selezione in quanto ciò sarebbe sia discriminatorio nei confronti di altri gruppi che illegale".