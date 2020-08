Norwegian: all'orizzonte un nuovo piano di salvataggio

11:47

Norwegian continua ad accumulare perdite e si prevede un nuovo piano di salvataggio per evitare il fallimento. Come riportato da Preferente, la compagnia aerea norvegese ha riferito di aver moltiplicato di quasi cinque volte le perdite tra gennaio e giugno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Norwegian, che solo tre mesi fa ha ricevuto dal governo di Oslo un aiuto pari a 285,75 milioni, ha ammesso che avrà bisogno di un nuovo salvataggio per affrontare la sua delicata situazione economica.

I ricavi dell'azienda sono diminuiti del 65% su base annua a 678 milioni di euro, avendo trasportato 5,31 milioni di passeggeri, il 71% in meno rispetto al 2019. Durante la crisi sanitaria, solo 8 dei 140 aerei di Norwegian sono stati in grado di funzionare normalmente e l'80 per cento dei lavoratori è stato sospeso dal lavoro.



I creditori hanno preso il controllo della compagnia aerea da maggio, misura che ha consentito l'accesso a prestiti garantiti da parte del governo norvegese. “Apprezziamo la garanzia di prestito fornita dal governo norvegese e stiamo lavorando duramente per ottenere più fondi. Date le attuali condizioni di mercato, la somma non è sufficiente per superare questa prolungata crisi ” ha affermato il ceo dell'azienda, Jacob Schram.