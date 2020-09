08:01

Un nuovo nome per il B737 Max? Mentre proseguono i test per le certificazioni negli Usa e in Europa, Boeing starebbe pensando a un rebranding per la seconda vita dell’aeromobile.

Pubblicità

Secondo il costruttore, gli incidenti di Ethiopian Airlines e Lion Air, nonché i numerosi difetti strutturali riscontrati nell’ultimo biennio, avrebbero compromesso irrimediabilmente l’immagine del velivolo.



L'obiettivo

L’ipotesi di un nuovo naming era nell’aria da tempo. Un sondaggio lanciato nel 2019 ha messo in luce come al nome 'B737 Max' i clienti fossero soliti associare perlopiù giudizi negativi o episodi infausti. Una ragione valida per pensare a un nuovo nome.



Ora, stando ai rumors delle ultime settimane e alle indiscrezioni riportate sul Guardian, Boeing sarebbe intenzionata a rinunciare a ‘Max’, chiamando l’aeromobile B 737-8. Una modifica quasi irrilevante, ma che secondo l’azienda potrebbe funzionare, dal momento che il nome maggiormente utilizzato dagli organi di stampa per narrare le vicende che hanno coinvolto il velivolo è stato ‘B737 Max’ e non ‘B737-8’.



La prima prova del cambio di nome sarebbe arrivata dalla compagnia aerea Enter Air, la quale in un comunicato avrebbe annunciato l’acquisto di nuovi B737 Max scrivendo semplicemente B737-8.