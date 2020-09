Ponte sullo Stretto o tunnel? Lo deciderà una commissione

14:14

Una commissione deciderà quale soluzione potrà collegare in modo sicuro ed efficiente Calabria e Sicilia. Nei primi giorni di agosto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha riportato alla ribalta il Ponte sullo Stretto, proponendo come alternativa al discusso viadotto in cemento un tunnel sottomarino per automobili e treni, ma la fattibilità e i vantaggi del progetto restano ancora da valutare attentamente. Il Governo ha deciso perciò di istituire un organo competente che possa vagliare le ipotesi sul campo e i relativi costi.

“Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria”, ha annunciato la ministra dei Trasporti Paola De Micheli sul suo profilo Twitter.



La commissione terrà conto di ogni possibile soluzione di trasporto. L’opera dovrà infatti collegare le due regioni “su strada, su ferro e con una pista ciclabile”, ha precisato la ministra, e dovrà “essere sicura ed economicamente sostenibile”.