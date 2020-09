Tap Air Portugal torna a volare da Lisbona a Firenze

09:06

Torna a volare da Firenze a Lisbona Tap Air Portugal. Il volo è ripartito ieri servito con un Embraer 190 della capacità di oltre 100 passeggeri.

“Siamo davvero entusiasti della riapertura dello scalo, il quarto di Tap in Italia dei sei che erano operativi prima dell’emergenza da Covid-19 – dice Araci Coimbra, director sales Southern Europe -. Siamo orgogliosi di poter contribuire con i nostri voli alla ripresa del turismo e dell’economia nel territorio e, nel contempo, di offrire alla Toscana la possibilità di volare direttamente in Portogallo e di proseguire oltre Atlantico, facendo un solo rapido scalo a Lisbona”.



“Il ritorno di Tap è motivo di grande soddisfazione perché consente di connettere nuovamente la Toscana a un hub internazionale in grado di offrire collegamenti in particolare con Africa e Sud America. In un contesto ancora particolarmente complesso, la ripresa del collegamento con Lisbona rappresenta un ulteriore importante tassello nel favorire la ripresa del traffico aereo presso gli scali di Firenze e Pisa in seguito all’emergenza Covid-19”, ha affermato il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.