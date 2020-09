La Russia scende nell'arena dei progetti per gli aerei supersonici

21:00

Ora l’oggetto del desiderio sembra essere l’aereo supersonico. Messo da parte per via della corsa al futuro green del trasporto aereo, i progetti legati ai velivoli in gradi di prendere l’eredità del Concorde hanno ripreso improvvisamente corpo.

E nell’arena ha deciso di scendere anche la Russia, che ha annunciato la creazione di un centro ricerca dedicato, si legge su Simpleflying, che si occuperà esclusivamente di progettare un aereo passeggeri supersonico che abbia al contempo un basso impatto, in particolare per quanto riguarda il sonic boom. Un po’ lo stesso meccanismo avviato la scorsa settimana negli Stati Uniti.



Essendo programmi allo stato iniziale, si prevede che anche in caso di esito positivo i primi aerei non vedranno la luce prima di 15-20 anni.