Gli aeroporti minori in Italia potrebbero essere a rischio. Uno scenario nemmeno troppo improbabile, come spiega il direttore responsabile Remo Vangelista nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il player in alto).



Un’eventualità che cambierebbe radicalmente lo scenario dei trasporti della Penisola, trasformando il modello di business. Perché anche gli scali di dimensioni ridotte svolgono un ruolo fondamentale nella promozione del territorio. Ma ora la sopravvivenza di molti di loro è in forse.