08:03

Le previsioni della vigilia basate sulle indicazioni fornite dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli sono state confermate. La newco per Alitalia è ormai alle porte, anche se i tempi non saranno quelli auspicati dal ministro stessi, vale a dire questa settimana.

Lo ha ribadito in forma ufficiale la titolare del Dicastero nel corso dell’audizione in Commissione alla Camera, durante la quale è stato tracciato il percorso, nella sostanza già anticipato nelle ultime settimane, che dovrà essere seguito per arrivare alla costituzione della nuova compagnia. Nuova in tutti i sensi, ha ribadito De Micheli, perché quella a cui si sta lavorando vuole essere un’azienda in discontinuità con il passato.



Alla costituzione della newco partiranno i 30 giorni per la stesura definitiva del piano Alitalia, che sarà quinquennale e prevede un’evoluzione in grado di seguire quella del mercato, oggi quasi fermo. Verrà rinnovata la flotta e bilanciato il leasing con la proprietà, si cercheranno le sinergie, verrà lasciata una porta aperta per rilevare altri vettori e marchi.



Spazio a Air Italy?

Una decisione che sembra aprire le porte al progetto che vorrebbe portare Air Italy nel perimetro di Az, come richiesto da più parti. E su un punto in particolare Paola De Micheli ha voluto essere chiara: “L’operazione Alitalia sarà fatta dallo Stato, ma lo Stato non intende rimanere per sempre in Alitalia”. Una volta avviata, quindi, inizierà la ricerca degli investimenti privati.